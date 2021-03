Beim SV Millingen wird wieder trainiert

Rheinberg. Nach § 9 der Corona - Schutzverordnung des Landes NRW ist Freizeit - und Amateur sport unter freiem Himmel ab dem 8. März wieder für Gruppen von höchstens zwanzig Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren mit bis zu zwei Ausbildungs - oder Aufsichtspersonen möglich.

Millingens Vorsitzender Ulrich Glanz hat in seiner Funktion a ls Hygienebeauftragter sofort nach der Veröffentlichung der neuen Richtlinien reagiert und aktuelle Trainingsauflagen für die Millinger Sportanlage erstellt. Damit können die Fußballer und die Leichtathleten des Vereins bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren wieder zu den bereits vorher festgelegten Trainingszeiten trainieren und das Angebot wurde fast komplett angenommen.



Die Begeisterung bei den Kindern war nach der langen Pause riesengroß. Sie freuten sich unbändig, nach mehr als vier Monaten wieder ihrem Sport nachgehen zu dürfen, und nach den ersten Rückmeldungen haben sich erfreulicherweise alle ohne Ausnahme an die Auflagen gehalten. Für die Übervierzehnjährigen gibt es aber weiterhin gravierende Einschränkungen. Für sie ist ein Training mit hö chstens fünf Personen aus höchstens zwei verschiedenen Hausständen oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes erlaubt. Das bedeutet für die Fußballer und Leichtathleten in diesem Alter, dass in der Regel nur Gruppen von zwei Personen zusamme n trainieren dürfen, wobei zwischen den verschiedenen



Personengruppen dauerhaft ein Mindestabstand von fünf Metern einzuhalten ist. Dennoch wird auch für die Älteren inzwischen wieder ein Training auf freiwilliger Basis angeboten.