Oster-Konditionstraining am Ostersamstag beim SV Millingen

Rheinberg. Die gewohnte Osterei - Suche des SV Millingen ist aufgrund der Corona - Pandemie auch in diesem Jahr leider nicht möglich. Die Jugendabteilung hat sich aber etwas einfallen lassen und veranstaltet alternativ am Ostersamstag, 03.04.2021, auf der Millinger Sportanlage ein Oster - Konditionstraining für die Kinder aller Abteilungen im Alter von drei bis 14 Jahren. Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich und die angemeldeten Kinder werden dann in Gruppen von höchstens 20 eingeteilt, d ie zu unterschiedlichen Zeiten an den Start gehen.



Damit ist dann auch der Corona - Schutzverordnung Genüge getan. Als Belohnung und als kleines Dankeschön erhält jedes Kind ein Osterkörbchen, in dem das Osterei natürlich nicht fehlen darf.

Anmeldungen n immt bis zum 29.03.2021 die Jugendwartin Nicole Puppe unter nicole - Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 015731628412 entgegen.