Hockey an der Gemeinschaftsgrundschule am Rheinbogen in Budberg

Rheinberg. Vor einigen Monaten stellte Willi Bourgund von der Hockeyabteilung des TuS 08 Rheinberg die Mannschaftssportart Hallenhockey im Rahmen einer Sportstunde des 2. Schuljahres an der Gemeinschaftsgrundschule am Rheinbogen, Standort Budberg, vor. Dieses Projekt wird am 24.03. und 29.03.2022 mit der dritten und vierten Klasse in Budberg eine Fortsetzung finden.



Aus diesen „Schnupperstunden“ erwuchs seitens der Schule schnell der Wunsch, dort eine ständige Hockey AG einzurichten. Der TuS 08 Rheinberg spendete 24 echte Hockeyschläger, Bälle und Trainingsutensilien.

Dieter Sadowski übernahm als Schulhockeybeauftragter der Abteilung die wöchentlichen Übungsstunden in Budberg.



Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule am Rheinbogen e. V. unterstützt das Projekt und übernimmt die Übungsleiterhonorare. Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert und freuen sich auf jede Hockeystunde. Die kann ihrerseits von einem tollen persönlichen Einsatz der Vertreterinnen der Schule, Tanja Poßberg, Tanja Laps und Heike Krömer-Kellerbach berichten.



Damit schaut die Hockeyabteilung des TuS 08 Rheinberg erstmals über den Tellerrand von Rheinberg Mitte hinaus, wo Dieter Sadowski bereits eine Hockey AG an der Europaschule leitet.

Der TuS 08 Rheinberg freut sich, durch dieses Projekt der Hockeyabteilung einen wichtigen Baustein im Rahmen der sozialen Verantwortung gegenüber Kindern in ganz Rheinberg gelegt zu haben. „Dieses Projekt zeigt einmal mehr, wie wichtig Sportvereine für die Stadt Rheinberg sind“, unterstrich Präsident Frank Tatzel vom TuS 08 Rheinberg.



Eltern von Mädchen oder Jungs, die mindestens 5 Jahre alt sind, und Hockey einmal kostenlos ausprobieren wollen, können sich gern unter den Rufnummern (015233717988 (Willi Bourgund) oder 015156084153 (Yannik Hußmann) informieren.

hinten v.l.n.r.: Silvia Giesen (Übermittagsbetreuerin), Frank Tatzel (Präsident) und Dieter Sadowski (Schulhockeybeauftragter, beide TuS 08 Rheinberg) freuen sich mit den Kindern über eine gelungene Sportstunde.



Foto: Peter Meulmann