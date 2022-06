: KSB fördert Mini - P rojekte in der Integration

Kreis Wesel. Spätestens seit der Kampagne des Kreissportbundes „play together - li v e together“ nimmt das Thema Integration einen zentralen Platz in der sportlichen Tätigkeit des KSB Wesel ein. Sport verbindet wie kein anderer gesellschaftlicher Bereich die unterschiedli chen Personen verschiedenster Nationen. Der Kreissportbund Wesel e.V. (KSB) unterstützt seitdem Stützpunktvereine im Kreis, die ihren Fokus auf die integrative im Verein legen. Stützpunktförderung ist eine Möglichkeit für den KSB ausgewählte Mitgliedsverei ne, in ihre Integrationsarbeit über das ganze Jahr verteilt finanziell zu unterstützen. Dabei gibt es für den Verein verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten wie z.B. Sondertrainingsangebote, Fahrten und Ausflüge oder weitere Projekte, mit denen sie die Integr ation in ihrem Verein anregen können. Zusätzlich bietet der KSB Wesel aktuell die sog enannten ,,Mini - Projekte" an und bietet damit eine weitere Möglichkeit für Mitgliedsvereine an , finanzielle Unterstützung in Bezug auf Integrationsarbeit im Sport zu erha lten. Bei diesen Projekten kann der Verein Fördergelder in H ö he von 500 € beantragen, durch die kleine oder größere Veranstaltungen, Ereignisse oder Fahrten mit Integrationsschwerpunkt gefördert werden können. ,, Gerade durch die aktuelle Lage in der Ukrai ne ist die Integrationsarbeit in den Sportv ereinen gefragt .



Umso wichtiger ist es hier, den Vereinen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um mit den Geldern einen gemeinsamen Startschuss zu geben “ , betont Marian Querfurth, Fachkraft für Integratio n durch Sport. Dieses Jahr kann der Kreissportbund fünf Mini - Projekte seiner Mitgliedsv ereine unterstützen und so einen Schritt hin zur Integration und gegen Ausgrenzung unternehm en. Im Zuge dieser Projekte sammelt der KSB Wesel zusätzlich noch Spo rtkleidung und Sportgeräte , um die ukrainischen Flüchtlinge dahingehen auc h zu unterstützen. Die zu spendenden Sachen können gerne in de m Büro i n Büderich zu d en Öffn ungszeiten abge ge ben werden Fazit:

Falls noch ein Mitgliedsverein ein Projekt oder eine Projektidee hat, sollte er sich schnell bewerben unter: https://www.ksb - wesel.de/themen/aktuelles/artikel/th emen/mini - projekte - fuer - vereine - im - bereich - der - integration Seite 2 von 2