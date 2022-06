Hagelkreuzschule nimmt am Sportkarussell des KSB teil

Xanten. Seit den Osterferien fand an der Hagelkreuzschule (katholische Grundschule Lüttingen) in Kooperation mit dem Kreissportbund Wesel e.V. das Sportkarussell statt. Das Sportkarussell ist ein Projekt der Sportjugend NRW, das Schulen und Vereine nutzen, um möglichst vielen Kindern mehrere Sportarten in einem kurzen Zeitraum zu vermitteln. An die Stelle eines einzelnen Vereins, der z.B. eine AG im Ganztag ein komplettes Schuljahr durchführt, treten mehrere örtliche Vereine, die sich den Zeitraum teilen. Die beteiligten Sportvereine stellen dabei die Übungsleiter und wollen über eine anschließende Mitgliederbindung profitieren. So wird das verlässliche Angebot auf mehrere Schultern verteilt und auf 6 oder 8 Wochen beschränkt.

Im Rahmen dieses Projektes stellten die Xantener Sportvereine ihr Sportprogramm im zweiwöchentlichen Wechsel an der Grundschule vor. Die Schüler*innen konnten so besondere Einblicke in neue Sportarten erhalten und erste Erfahrungen mit den Vereinstrainer*innen sammeln. Die Hauptziele des Sportkarussells sind die kommunale Vernetzung, ein breites Sportangebot für die Schüler*innen und zusätzlich können die Vereine mögliche neue Mitglieder gewinnen.



Den Anfang des Karussells machten die Xanten Romans, die den knapp 20 Schüler*innen spielerisch zum Basketball führten. Hier standen neben Dribble Übungen auch Spielformen und Korbwürfe auf dem Programm. In eine andere Richtung ging dann die Einheit mit dem Judo Sportverein Xanten, bei der die Kinder die ersten Judo Techniken erlernten. Der TuS Xanten hat im Anschluss durch die Handballabteilung eine weitere Sportart vorgestellt, die den Schüler*innen, durch die große Wurfvielfalt, viel Freude bereitete. Gerade der Sprungwurf auf die weiche Matte war ein großer Spaßfaktor. Den Abschluss des Sportkarussells machte der Tennis Club Xanten. Viele Schüler*innen durften hierbei das erste Mal den Tennisschläger in die Hand nehmen und haben mit großer Begeisterung die Schlagtechniken kennengelernt.

„Durch das vielfältige Sportangebot bekommen die Kinder viele neue Eindrücke und dürfen Sportarten kennenlernen, die sie vielleicht sonst nie ausprobieren würden. Für die Vereine ist das Sportkarussell zusätzlich eine hervorragende Möglichkeit Werbung für die eigene Vereinsarbeit zu machen“, berichtet Dennis Drepper (Fachkraft Kinder und Jugend, KSB Wesel).



Das Sportkarussell an der Hagelkreuzschule war insgesamt ein großer Erfolg und soll möglichst im kommenden Schuljahr wiederholt werden. Weitere interessierte Schulen und Vereine, die sich an dem Projekt beteiligen wollen, können sich per Mail melden.