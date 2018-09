Bundesligasaison 2018 beginnt in Xanten

Xanten. Der BC. Am grünen Brett 1957 bestreitet am 15. und 16. September 2018 im Vereinsheim, Heinrich-Lensingstr. 72 b, seine ersten Bundesligaspiele.

Am Samstag, dem 15.9.2018, treffen zum Auftakt der Saison 2018/ 19 die beiden Aufsteiger in die 2. Bundesliga-Liga Dreiband aufeinander. Hier hofft der GBX, zumal mit Heimrecht, gegen die Zweitvertretung der BA Bottrop auf erste Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Spielbeginn: 14.00 Uhr



Bereits 1 Tag später, am 2. Spieltag, Sonntag 16.9.2018, gibt einer der Hochkaräter der letzten Saison an der Heinrich-Lensingstraße seine Visitenkarte ab. Mit Höntrop kommt der Tabellenvierte der Vorsaison, der das Kunststück schaffte, dem BSV Velbert, der Übermannschaft der letzten Saison, dem unangefochtenen Aufsteiger, in den beiden Begegnungen 3 Punkte abzunehmen. Spielbeginn: 11.00 Uhr.

Zuschauer sind recht herzlich willkommen.