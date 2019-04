SUP Saison Opening 2019 in Moers

Am 22.04.2019 laden SecondOutdoor und its-waterproof zum Stand Up Paddeling Saison Opening an den Bergsee in Schwafheim ein. SecondOutdoor, der SUP Ausstatter aus Moers, hat alle SUP Neuheiten 2019 dabei. Zu sehen sind die neuesten iSUP´s, Hardboards sowie Innovationen aus dem Bereich der Sicherheit. Die aktuellste Kollektion von Paddeln sowie Techniken für den Boardtransport werden auch vor Ort zu sehen sein. Selbstverständlich kann das komplette Equipment auf dem tollen Gelände des WSV Moers , welcher selbst eine sehr aktive SUP-Gruppe hat, ausgiebig getestet werden. Und wer noch unsicher ist, welches Equipment zu ihm passt findet hier kompetente Beratung.



its-waterproof informiert rund um SUP Kurse und SUP Events. Egal ob Neueinsteiger oder erfahrener SUP Paddler, hier wird der richtige Kurs angeboten. Sollte es kein passendes Angebot geben, kann individuell ein maßgeschneiderter Kurs erarbeitet werden.

Natürlich sind auch (noch) Nichtpaddler mit Interesse am SUP- Paddeln herzlichst willkommen. SUP Instruktoren sind vor Ort und unterstützen SUP- Neulinge bei den ersten Metern auf dem Wasser. Für kühle Getränke ist durch den WSV Moers gesorgt und eine Bratwurst vom Grill wird es auch geben. Es erwarten Euch also viel SUP-Ausrüstung von SecondOutdoor, INDIANA SUP, stemax Boarding, LIGHTBOARDCORP sowie Fachkompetenz, interessante Gespräche und eine entspannte Atmosphäre.



Wann? 22.04.201 ab 11:00 Uhr.

Wo? WSV Moers, Waldstraße 115, 47447 Moers

Selbstverständlich ist der Eintritt frei und Parkplätze gibt es vor dem Vereinsgelände in der Umgebung reichlich.

Kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch

Fotos: SecondOutdoor

