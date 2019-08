Am Sonntag, den 01. September fliegen bereits zum fünften Mal die Hölzer wieder tief über den Rasen der Sportanlage des SV Menzelen in Alpen. Reihenweise werden Wikinger umgeworfen, bevor in der Spielfeldmitte der König das Ziel wird.

In diesem Jahr ist es nach den Sommerferien wieder so weit, der SV Menzelen 1925 e. V. und die Dorfwerkstatt Menzelen organisieren das 5. Menzelener KUBB-Turnier. Los geht es um 10.00 Uhr, die Siegerehrung wird gegen 17.00 Uhr stattfinden.

Mitmachen kann jeder ob groß oder klein, jung oder alt. Hauptsache man kann ein Wurfholz ca. 8 Meter weit werfen, wenn dann noch die hölzernen Wikinger des Gegners getroffen werden, steht einem spannenden Spiel nichts mehr entgegen.



Ein Team kann aus 2 – 6 Mitspieler(n)/innen bestehen, wobei der Spaß zu zweit oder dritt im Team am größten ist. Jedes Team sollte einen originellen Namen tragen.

Teams mit klangvollen Namen wie Kubbaneros Essen, Flowerblues oder Klötzchenschubser kämpften im vergangenen Jahr um den Turniersieg und den hölzernen Wanderpokal. Gewonnen hatte das 2. Team der Ritter der Pokerrunde Ying und Yang mit Gereon Biesemann und Jonas Grubert. Wenn Kinder in einem Team sind oder ein Team bilden, soll eine volljährige Person die Aufsichtspflicht ausüben.



Wer ein Spiel besitzt, wird gebeten es mitzubringen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Mannschaft. Für einen Imbiss und kalte Getränke wird gesorgt. Alle Teilnehmer/innen erhalten zur Erinnerung eine Urkunde.

Alle Infos zum Spiel unter www.kubb-deutschland.de. Anmeldungen erbeten bis zum 28. August 2019 unter: E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Tel.: 02802 948935.



KUBB das Wikingerspiel

KUBB ist einfaches ein nordisches Wurf- und Geschicklichkeitsspiel, in dem zwei Mannschaften gegeneinander auf einem Spielfeld mit den Maßen 5m X 8m antreten, um den König zu verteidigen. Mit jeweils sechs gezielten Würfen müssen die Teams versuchen, die fünf gegnerischen KUBBS zu treffen. Hört sich einfacher an als es ist, denn ein paar zusätzliche Regeln sorgen für Spannung. Sind alle KUBBS getroffen, muss am Ende der König in der Mitte des Spielfeldes umgeworfen werden. Die Spielregeln werden zu Turnierbeginn ausführlich erläutert.

2019-08-11