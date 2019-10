Billard-Tabellenführer kämpfen in Xanten

Am 5. und 6.10. erwarten die Xantener als Tabellenführer den Vorjahreszweiten Gelsenkirchen und das Team aus Fuhlenbrock. Alle drei Teams stehen mit maximalen 6 Punkten an der Tabellenspitze. Das lässt Billard vom Feinsten erwarten. Zum ersten Heimspielwochenende erwartet der Club ein volles Haus und tolle Stimmung. Das Team hat bereits wichtige 6 Punkte aus zwei Spielen geholt und möchte weiter punkten.

Am Samstag ab 14 Uhr lautet die Aufstellung im ersten Spitzenspiel gegen Gelsenkirchen: Huub Wilkowski, Roger Liere, Jack van Peer und Uwe Arndt. Am Sonntag ab 11 Uhr im zweiten Spielspiel des Wochenendes gegen Fuhlenbrock:Roger Liere, Jack van Peer, Uwe Arndt und Rudy Gerritsen.



In beiden Spielen ist alles möglich. Gelsenkirchen ist dabei vermutlich die schwierigere Aufgabe. Eins ist sicher, die Domstädter sind motiviert und die Fans werden das Team wieder aufs Beste unterstützen. Alle Interessierten sind herzlichst in die Vereinsräume an der Heinrich-Lensing-Str. 72B eingeladen.

2019-10-08