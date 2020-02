Frühjahresputz in Millingen

Auch in diesem Jahr findet wieder im Frühjahr eine Müllsammelaktion in Millingen statt. Das Treffen aller freiwilligen Helferinnen und Helfer ist am Samstag, 7. März, um 10:00 Uhr am Sportplatz Millingen. Es wird darum gebeten, Arbeitshandschuhe, Müllsäcke und Warnkleidung möglichst selbst mitzubringen.

Gegen 12:00 Uhr gibt es im Clubheim des SV Millingen Getränke und einen Imbiss, die wie schon in der Vergangenheit durch Sponsoren finanziert werden. Die Millinger Vereine bitten die Bevölkerung um eine rege Teilnahme an der Müllsammelaktion. Es wäre schön, wenn mindestens die gleiche Teilnehmerzahl wie im letzten Jahr erreicht würde, als sich mehr als 35 Personen beteiligten.