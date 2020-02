Verstärkte Sicherheitskontrollen zu Karneval 2020

Kurz vor den närrischen Tagen möchte die Gemeinde Alpen zu den vom 22. bis 24. Februar 2020 in der Gemeinde Alpen stattfindenden Karnevalszügen die folgenden Hinweise geben: Wie bereits in den Vorjahren, gilt auf den Karnevalszügen in Menzelen (Samstag, 22.02.2020); Alpen (Sonntag, 23.02.2020) und Veen (Rosenmontag, 24.02.2020) ein absolutes Glasverbot, d.h. das Mitführen oder der Verkauf jeglicher Art von Glasgetränkebehältnissen vor und während der Züge ist untersagt. Dies gilt auch für das Mitführen und die Benutzung von mobilen Beschallungsanlagen (Ausnahme Zugteilnehmer).



Für den Alpener Kinderkarnevalszug ist zudem ein Alkoholverbot angeordnet, welches das Mit-führen, den Verzehr und Verkauf von alkoholischen Getränken außerhalb geschlossener Räume untersagt. Bei allen Zügen sind Einsatzkräfte von Polizei, Gemeinde Alpen und Sicherheitsdienst im Einsatz, so dass entsprechende Kontrollen verstärkt stattfinden und ggfs. auch Platzverweise erteilt werden. Gemeinde Alpen, Polizei und die beteiligten Vereine haben sich im Vorfeld auf diese Maßnahmen geeinigt und bitten alle Zugteilnehmer und Besucher um Verständnis und Beachtung.