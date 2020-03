Propsteinführung in Xanten wird verschoben

Xanten. Die Begrüßung und Einführung des neuen Xantener Propstes Stefan Notz wird am Sonntag nicht stattfinden. Hintergrund sind die Verhaltensregeln im Umgang mit dem Corona-Virus. Es ist mit mehreren Hundert Personen zu rechnen. Angesichts der Verhaltensregeln im Umgang mit dem Corona-Virus möchten die Verantwortlichen der Propsteigemeinde verantwortlich mit dem Risiko umgehen. Im Dom sowie bei der anschließenden Begegnung im Kapitelsaal ist mit einer dicht gedrängten Zahl an Personen zu rechnen. Keine übertriebene Sorge ist das Motiv, sondern die Einsicht, dass ein unvoreingenommenes Zusammensein nicht gewährleistet ist.



Die Absage des festlichen Gottesdienstes im Dom um 14.30 Uhr stellt den Beginn des Dienstes von Propst Notz nicht in Frage. Herr Dechant Ahls wird Propst Notz am 15.3. gemäß dem kanonischen Recht in das Amt einführen. Pfarrverwalter Christoph Potowski hat in Rücksprache mit dem Pfarreirat, dem Kirchenvorstand und dem neuen Propst die Entscheidung herbeigeführt. Mit der Entscheidung, die schweren Herzens von allen Beteiligten mitgetragen wird, soll der weiteren Verbreitung des Virus entgegengewirkt werden. Die Begrüßung des Propstes kann zu einem späteren Zeitpunkt unter sorgloseren Bedingungen erfolgen.



Neben der Einführungsmesse fällt am Sonntag in der Propsteigemeinde auch die Hl. Messe um 11.30 Uhr aus. Die anderen Gottesdienste finden statt. Die Gläubigen entscheiden nach eigenem Ermessen über die Teilnahme.