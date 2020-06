Jetzt für innogy Klimaschutzpreis in Weeze bewerben

Weeze. . Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Institutionen, die sich für die Umwelt engagieren, können sich nun mit geplanten, begonnenen oder bereits umgesetzten Projekten für den innogy Klimaschutzpreis in Weeze bewerben. Hierbei soll das engagierte und umweltorientierte Handeln der Teilnehmenden gewürdigt werden. „Wir freuen uns, das Projekt von innogy durch unsere Teilnahme unterstützen zu können. Jede Initiative für den Umweltschutz verdient unsere Hochachtung und Wertschätzung. Gerade das Umweltschutz-Engagement geschieht oft im Verborgenen. Umso wichtiger ist uns diese Möglichkeit der Auszeichnung.“, sagte Bürgermeister Ulrich Francken.



Ziel des innogy Klimaschutzpreises ist es, Menschen für den Klimaschutz zu sensibilisieren und die Eigeninitiative hierfür zu fördern. Insgesamt wurden seit 1995 schon mehr als 7.000 Projekte ausgezeichnet. Das ehrenamtliche Engagement wird in Weeze mit Sach- und Geldpreisen in Höhe von bis zu 1.000 Euro honoriert.

„Der innogy Klimaschutzpreis wird jährlich für Leistungen verliehen, die in besonderem Maße zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen beitragen.“, erklärte innogy-Kommunalbetreuer Nils Rudolph.



Besondere Teilnahmebedingungen gibt es nicht. Privatpersonen sollten in ihrer Bewerbung lediglich nachweisen, dass ihre Projekte der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich zugänglich bzw. nutzbar sind. Aus den Bewerbungen wählt die Gemeinde Weeze gemeinsam mit innogy die drei überzeugendsten Projekte aus.

Für alle Interessierten heißt es jetzt: Fotos, Skizzen oder sonstige Belege zusammenstellen, eine kurze Projektbeschreibung verfassen und alles zusammen bis zum 18. September an die Gemeinde Weeze senden. Für Fragen rund um den Bewerbungsprozess steht Bernhard Koppers unter Tel. 02837-910163 oder per E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zur Verfügung.

Nähere Informationen unter www.innogy.com/klimaschutzpreis