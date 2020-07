Die Nachbarschaftsberatung erweitert das Beratungsangebot!

Sonsbeck. Der Start der mobilen Nachbarschaftsberatung in den Außenbezirken von Sonsbeck hat sich durch die Corona - Situation von Mai auf August 2020 verschoben. Am 11. und 12. August 2020 können sich erstmalig Bürger*innen in den Außenbezirken Hamb und Labbeck bei der Nachbarschaftsberatung beraten lassen. Die LEADER-Nachbarschaftsberatung Sonsbeck bietet zu den Terminen ab sofort eine Sprechstunde vor Ort an. Frau van Royen wird dann in Hamb im Hubertushaus und in Labbeck im ehemaligen Pfarrheim vertreten sein und von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr für Anfragen im Rahmen des LEADER Projektes „Nachbarschaftsberatung“ zur Verfügung stehen



Interessierte können an den jeweiligen Tagen ohne Termin vorbeischauen und sich informieren. Die erste Sprechstunde in Hamb findet am 11. August 2020 ab 9.00 Uhr im Hubertushaus statt. Labbeck startet dann einen Tag später am 12. August 2020 ab 9.00 Uhr im ehemaligen Pfarrheim. Wenn das Angebot gut angenommen wird, werden jeden 2. Dienstag bzw. 2. Mittwoch im Monat weitere Sprechstunden folgen.

Die Bürgerinnen und Bürger der angrenzenden Ortschaften sind selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen.

Zu Rückfragen oder auch Terminvereinbarung steht Ihnen die Nachbarschaftskoordination Sonsbeck, Frau van Royen, unter (02838) 36 159 zur Verfügung.