Im Zuge der aktuellen Corona-Schutzverordnung muss die VHS ihre Präsenzkurse ab Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, bis einschließlich Sonntag, dem 10. Januar 2021, aussetzen. Alle Online-Kurse können jedoch fortgeführt werden! Auch Exkursionen und Vorträge finden nicht statt.

Persönliche Beratungen sind nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Interessenten wenden sich bitte an die jeweiligen Ansprechpartner. Die bisherigen Pflichten zum Abstandhalten, zur Hygiene, zur regelmäßigen Belüftung der Räume und die Maskenpflicht bei Bewegungen im Haus (in Seminarräumen, Fluren, Treppenhäusern etc.) bleiben unverändert bestehen.