Rees. Die ersten Nadeln der Tannenbäume liegen auf den Fußböden und viele fragen sich, wann und wo die Bäume entsorgt werden können. Die Firma Schönmackers Umweltdienste sammelt ausgediente Tannenbäume im gesamten Stadtgebiet Rees am Freitag, 15. Januar, ein.

Der Sammeltermin gilt in diesem Jahr auch für den Ortsteil Haldern, da die Jugendabteilung des SV Haldern bedingt durch die Coronakrise auf eine Sammlung verzichtet. Die Tannenbäume sollen rechtzeitig, gut sichtbar und ohne Baumschmuck an die Straße gelegt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Straßen nur einmal abgefahren werden und ein nachträgliches Abholen nicht möglich ist.