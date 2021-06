Heiraten im Kloster Kamp ab 2022 wieder möglich

Kamp-Lintfort. Ab dem 15.07.2021 können Termine für Trauungen im Rokokosaal des Kloster Kamp in 2022 reserviert werden. Die Trauungen können an Terminen von April bis September zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr stattfinden. Die Vergabe der Termine erfolgt ausschließlich telefonisch unter 02842 912-224. Aus organisatorischen Gründen ist eine persönliche Vorsprache und eine Reservierung per Mail nicht möglich. Weitere Informationen, wie die genauen Termine und Preise, entnehmen Sie bitte unserer Homepage (www.kamp-lintfort.de).