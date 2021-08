Jungmusikerabzeichen für Weezer Musiker:in

Weeze. Der Musikverein 1871 Weeze e.V. verlieh kürzlich im Rahmen einer Probe das Bronzene Jung Musiker Leistungsabzeichen an Julia Feegers und Felix Winkels. Die beiden hatten bereits vor den Coronaauflagen ihre Prüfungen beim Blasmusikverband NRW erfolgreich abgelegt. Der Musikverein 1871 Weeze e.V. verleiht diese Urkunden dann normalerweise auf dem nach der Prüfung folgenden Konzert. Dazu kam es jedoch wegen der Coronasituation nicht mehr. Öffentliche Auftritte sind leider noch nicht in Sicht, aber unter Auflagen wird momentan wieder geprobt. So verlieh die 1. Vorsitzende Katja Verheyen nun in diesem Rahmen die Urkunden.

Mit den besten Wünschen für die musikalische Zukunft und der Hoffnung, dass beide noch lange dem Weezer Musikverein treu bleiben.