Die Millinger Vereine führen schon seit Beginn der Aktion „Rheinberg – gemeinsam für eine saubere Stadt“ in jedem Frühjahr eine Müllsammelaktion durch. Nachdem der Frühjahrsputz in Millingen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, wird diese gute Tradition am Samstag, 26.03.2022 fortgesetzt. Ursprünglich war die Aktion schon für den 19.03.2022 geplant, aber dieser Termin, der schon in den sozialen Medien publiziert wurde, war nicht einzuhalten.

Das Treffen aller freiwilligen Helferinnen und Helfer ist um 10:00 Uhr am Sportplatz Millingen und es wird darum gebeten, dass alle Sammlerinnen und Sammler zu ihrer eigenen Sicherheit möglichst Warnwesten tragen.



Nach getaner Arbeit gibt es ab 12:00 Uhr im ehemaligen Tennisheim des SV Millingen belegte Brötchen und Getränke, die wie in der Vergangenheit durch Sponsoren finanziert werden. Die Millinger Vereine bitten die Bevölkerung um eine rege Teilnahme an der Müllsammelaktion. Es wäre schön, wenn mindestens die gleiche Teilnehmerzahl wie im Jahr 2020 erreicht würde, als sich mehr als 40 Personen und darunter auch einige Kinder beteiligten.