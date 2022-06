Umbau von Bushaltestellen in Issum und Sevelen

Issum. In der Zeit von Juni 2022 bis Ende September 2022 finden an mehreren Issumer Bushaltestellen Umbauten durch die

Firma Stratmans statt. Ziel ist es, die Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten. Der erste Umbau startet am Montag, den 20.06.2022 an der Haltestelle „Issum Gartenstraße“ auf der Brauerei-Diebels-Straße. Die Haltestellen „Issum Amray“, „Issum Friedhof“, „Sevelen Freizeitzentrum“, „Sevelen St. Antoniushaus“ und „Oermten“ auf der Rheurdter Straße werden in den nächsten Monaten folgen.