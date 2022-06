Xanten. Mitmachen ist kinderleicht und kostenlos: Alles was ihr braucht ist ein Büchereiausweis der Stadtbücherei Xanten, der für alle Kinder kostenlos ist. Anmelden kann man sich bereits vor den Ferien, ab dem 23. Juni in der Stadtbücherei. Hier kannst Du Dir auch gleich die Sommerlesebücher ausleihen, die wir mit Unterstützung der Sozialstiftung Xanten angeschafft haben.



Es erwarten Dich viele neue spannende und lustige Abenteuer, aber auch interessante Sachbücher sind diesmal mit dabei. Mit jedem gelesenen Buch, kannst Du eine Bewertungskarte bis zum 27. August.2022 ausfüllen. Diese wird dann in die Lostrommel gelegt und mit etwas Glück, kannst Du ein oder mehrere Preise gewinnen. Viel Spaß beim Lesen!

Stadtbücherei Xanten, Kapitel 18, 46509 Xanten, Telefonnummer 02801/772-340



Öffnungszeiten

Dienstag 14:00-17:00

Mittwoch 09:00-13:00, 14:00-17:00

Donnerstag 14:00-17:00

Freitag 14:00-17:00q Samstag 09:00-13:00

Sommerpause:19. Juli-23. Juli