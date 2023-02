Hallo Kernie, hallo Traumjob - Jobberday im Wunderland

Kalkar. Lewis Carroll ́s Alice könnte sich im Wunderland Kalkar bestimmt nicht entscheiden, welchen Job sie gerne ausüben möchte! Eines würde sie jedoch sicherlich jederzeit bestätigen: Hier muss niemand durch Kaninchenlöcher kriechen, um zum Vorstellungsgespräch zu gelangen, Zaubertränke trinken oder sich einen Schlagabtausch mit dem verrückten Hutmacher liefern. Beim alljährlichen Jobberday am Samstag, den 25. Februar (von 12.00 - 16.00 Uhr) und Sonntag, den 26. Februar 2023 (von 12.00 - 14.00 Uhr) treffen Bewerber und zahlreiche Abteilungsleiter ganz unkompliziert und auf direktem Wege aufeinander – zudem gibt es keine Altersgrenze nach oben. Das sind doch herrliche Aussichten für einen abwechslungsreichen Vollzeit-, Teilzeit- oder Aushilfsjob im Park und in anderen Bereichen des beliebten All-in-Komplexes – auch über die Saison 2023 hinaus. Diese beginnt in diesem Jahr am 1. April.



Jobsuchende sollten die Gelegenheit beim Schopfe packen und sich gezielt auf ihre Wunschposition bewerben. Wer viel Herz für die Gastronomie/den Freizeitbereich und eine ordentliche Portion Engagement mitbringt dürfte gute Karten beim ersten Aufeinandertreffen und auch danach haben. So manch einer wollte schon immer mal selbst Fahrgeschäft-Bediener werden oder hinter Kernie ́s Wunderrezeptur für seine leckeren Pommes kommen. Andere blühen auf im Beratungsgespräch mit Kunden oder lieben es, den Kids bleibende Erinnerungen im Souvenirshop zu verkaufen. Auch im Hotel- und Messebereich werden Mitarbeiter gesucht. Eine Bewerbung bringt so einige Vorteile mit sich: Es gibt einen guten Stundenlohn, ein wirklich einfaches Online-Schichtplanungssystem, man kann sich weiterentwickeln (vielleicht sogar im Wunderland Kalkar ausbilden lassen) und hat gratis Zutritt zum Sportraum.



Vollzeit-, Teilzeit- und Minijobs für die Saison 2023 gibt es für Bewerber aller Altersklassen - vom Studenten bis zum 70+ler – oder solche, die bereits im „Kernie“ gearbeitet haben. Ob Aushilfsjobs, sozialversicherungspflichtige Festverträge auf Gleitzonenbasis oder 30/40- Stunden-Verträge... im Angebot sind sowohl Tätigkeiten unter der Woche als auch Wochenend- und Ferienjobs für die Saison in Kernie ́s Familienpark. Wer verantwortungsbewusst, bodenständig, flexibel und ein guter Teamplayer ist und zudem eigenständig arbeiten kann hat die Wahl.



Folgende (Aushilfs-)Tätigkeiten sind im Wunderland Kalkar und in Kernie ́s Familienpark zu besetzen:

• an der Kasse

• im Souvenirshop

• an der Rezeption/in der Reservierungsabteilung

• in der Fahrgeschäft-Betreuung

• im Kart-Bereich

• in der Hotel- und Parkanimation

• im häuslichen Dienst

• im gastronomischen Bereich

o Familienpark Gastronomie

o Service Restaurants

o Küche

o Kneipenstraße

• im Auf- und Abbau im Messe- und Kongresszentrum sowie für Events



Schüler, die in den Ferien arbeiten wollen, müssen zum Zeitpunkt des Arbeitsantritts bereits 16 Jahre alt sein. Zudem erfordern manche Einsätze im Familienpark oder in anderen Bereichen die Volljährigkeit (u.a. Betrieb der Fahrgeschäfte, in der Kneipenstraße sowie auf der Kartbahn erst ab 18 Jahren aufwärts). Auch sind Deutsch- und/oder Niederländischkenntnisse erwünscht.



Entschieden wird nach Eignung und eventuellen Vorkenntnissen. Gerne sprechen die Verantwortlichen des Jobberdays nach einem lockeren und persönlichen Gespräch auch mal Empfehlungen aus. Bewerbungsunterlagen sind übrigens gerne gesehen. Bei gegenseitigem Interesse am 25. oder 26. Februar erfolgt schnellstmöglich die Einladung zu einem konkreten Vorstellungstermin.

Alice wäre sicherlich mit von der Partie! Also auf zum Jobberday 2023 ins Wunderland Kalkar!
Rahmendaten:

Was: „Jobberday 2023 im Wunderland Kalkar“

Wann/Wie spät: Samstag, 25. Februar (12.00 - 16.00 Uhr)/Sonntag, 26. Februar (12.00 - 14.00 Uhr)

Wo: Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar (Eingang über die Rezeption)