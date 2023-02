Klein, flauschig und hoch bedroht

Kleve. Die Lämmersaison hat begonnen! Im Tiergarten Kleve sind die ersten Jungtiere des Jahres 2023 zur Welt gekommen. „Unsere Bentheimer Landschafe haben derzeit dreifachen Nachwuchs“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Da es sich bei diesen Schafen um eine gefährdete Nutztierrasse handelt, ist die Freude bei uns daher umso größer.“



Durch die Intensivierung der Landwirtschaft und die stärkere Nutzung anderer, leistungsfähigeren Schafrassen wurde das Bentheimer Landschaf in der Mitte des 20. Jahrhunderts beinahe ausgerottet. Nachdem es in den 1970-er Jahren nur noch rund 50 Zuchttiere gab, wächst der Bestand durch intensive Zuchtbemühung derzeit weiter an. Aktuell wird das Bentheimer Landschaf von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) als „gefährdet“ eingestuft.

Der Tiergarten Kleve bemüht sich als modernes Natur- und Artenschutzzentrum nicht nur für bedrohte Wildtiere, sondern setzt sich auch für gefährdete Nutztiere wie das Bentheimer Landschaf ein. Tiergartenleiter Polotzek: „Bei den ersten drei Lämmern handelt es sich um drei kleine Böckchen. Da aber aktuell noch zwei Bentheimer Landschafe tragend sind, sind wir in freudiger Erwartung auf noch mehr Nachwuchs, worunter sich dann vielleicht auch noch ein oder zwei weibliche Lämmer befinden werden.“



Ursprünglich stammt das Bentheimer Landschaf aus der Grafschaft Bentheim und Lingen im Emsland in Niedersachsen. Es gilt als die größte deutsche Heideschafrasse und ist robust und anspruchslos. Besonders markant sind die dunkleren Partien um die Augen, die bei den Lämmern noch nicht oder nur sehr schwach ausgeprägt sind. „Die dunkleren Partien um die Augen funktionieren als Sonnenbrille“, berichtet Tiergartenleiter Polotzek. „So sind Bentheimer Landschaf optimal bei Sonneneinstrahlung geschützt und jedes Tier hat sein individuelles kleines Fleckenmuster.“



Wer die jungen Bentheimerlämmer sehen möchte, kann das täglich ab 9 Uhr im Tiergarten Kleve tun. Außerdem gibt es dreimal täglich spannende Schaufütterungen zu täglich wechselnden Tierarten. Weitere Informationen unter: www.tiergarten-kleve.de