Ausbildung oder Studium bei der Bundeswehr?

Wer sich dafür interessiert, kann sich bei einer offenen Sprechstunde am 12. Juli im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Wesel genauer informieren.

Die Bundeswehr bietet als einer der größten Arbeitgeber Deutschlands unterschiedliche berufliche Möglichkeiten, sei es in Uniform oder in Zivil. Ein Karriereberater der Bundeswehr stellt am Donnerstag, 12. Juli, von 9.00 bis 15.00 Uhr im BiZ der Arbeitsagentur Wesel Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor. Es handelt sich nicht um einen Vortrag, sondern um eine offene Sprechstunde, die ohne Anmeldung besucht werden kann.



Veranstaltungsort: Berufsinformationszentrum (BiZ), Agentur für Arbeit Wesel, Reeser Landstraße 61, 46483 Wesel. Weitere Informationen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .