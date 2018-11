Tänzerische Früherziehung und Modern Jazz an der DMX

Xanten. Für Kinder von 4 bis 6 Jahren hat die DMX neben der „Musikalischen Früherziehung“ auch „Tänzerische Früherziehung“ im Angebot: hier werden neben einer gesunden aufrechten Körperhaltung Musikalität und Kreativität geschult. Durch spielerische Übungen und Bewegungsaufgaben ist der Unterricht ein kleines Abenteuer für die Kinder, sodass die Freude am Tanz an oberster Stelle steht. Die Tanzpädagogin Theresia Kamman leitet diese Kurse, die regelmäßig montags um 15.00 Uhr in der Tanzwerkstatt der DMX in der Sonsbecker Straße 24 stattfinden.



Es gibt noch freie Plätze. Außerdem bietet Frau Kamman montags um 16.00 Uhr Unterricht in „Modern Jazz“ an. Hier werden sowohl Prinzipien aus dem modernen Tanz als auch aus dem Jazz-Tanz vermittelt. Neben dem Techniktraining steht die Erarbeitung von interessanten Choreographien im Mittelpunkt. Bei beiden Kursen ist eine Schnupperstunde kostenfrei. Anmeldungen nimmt das Sekretariat der DMX gerne entgegen: 02801 2257. Man kann aber auch ohne Anmeldung zum Schnuppern kommen.