Die Katze in der Couch

Wesel. Als die neuen Eigentümer das Haus betreten, finden sie in einem der Räume ein Sofa – und tief in seinem Inneren eine alte Katze. Sie hat sich ein Loch in die Polster „gegraben“ und blickt nun mit großen Augen in die fremden Gesichter.

Die Katze gehörte einem alten Ehepaar. Durch eine Katzenklappe konnte die Freigängerin das Haus betreten, wann immer sie wollte. Und diese Gewohnheit behielt sie offenbar auch bei, als ihre Bezugspersonen verstarben und das Haus von den Angehörigen kürzlich zum Verkauf angeboten wurde. Erst als die neuen Eigentümer ihr gerade erworbenes Haus in Augenschein nehmen und die Katze ihrem Polsterversteck entdecken, wird ihnen klar, dass das Tier in den stillen, verlassenen Räumen über längere Zeit alleine gelebt haben muss.



Seit Dienstagabend ist die Überlebenskünstlerin nun im Tierheim Wesel. Dort stellt man erleichtert fest, dass die Katze gut genährt ist, weil sie auf ihren Streifzügen durch die Gärten auf Mäusejagd gehen konnte. Die Blutungen aus einem Fellknubbel, die auch den Findern schon auffielen, werden gestillt und tiermedizinisch abgeklärt. Der ca. 13 Jahre alten Katze geht es den Umständen entsprechend gut; schön wäre, wenn sie schnell ein dauerhaftes Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang finden würde.



Über 100 Katzen beherbergt das Tierheim Wesel derzeit, darunter viele Jungkatzen und Babys. Die wenigen Tage alten Tiere werden grundsätzlich nicht im Tierheim versorgt, sondern von den Mitarbeitern mit sehr viel Pflegeaufwand in den eigenen vier Wänden betreut. Erst wenn die Katzenbabys einen bestimmten Fütterungsstand und damit gesundheitliche Stabilität erreicht haben, dürfen sie in das Tierheim mit seinen artgerecht gestalteten Katzenzimmern mit Kratzbäumen und Spielmöglichkeiten umziehen.



Das Tierheim Wesel freut sich über jede Katze, die gut vermittelt wird und so den Platz für einen neuen Notfall frei macht. Denn die nächste Geburtswelle wild lebender Katzen steht bereits im Spätsommer an. Schon jetzt stößt das Tierheim mit seinen Aufnahmekapazitäten an seine Grenzen und ist dringend auf die Bereitschaft von Tierfreunden angewiesen, die einer oder mehreren Katzen ein schönes Zuhase schenken möchten.



Ab 8. Juli erreichen Sie das Tierheim zu den gewohnten Öffnungszeiten. Weil am 7. Juli das große Straßenfest an der Lackfabrik stattfindet, ist das Tierheim aufgrund der Vorbereitungen für die Veranstaltung bis einschließlich Samstag, 6. Juli, für Besucher geschlossen. Alle Infos unter www.tierheim-wesel.de