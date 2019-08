Tipps und Infos zum Älterwerden in Wesel

Wesel. „Wo finde ich einen Arzt? Und welche Freizeitangebote gibt es für Menschen in meinem Alter?“ Fragen wie diese beschäftigen viele Seniorinnen und Senioren. Die Neuauflage des Seniorenratgebers der Stadt Wesel (8. Auflage) gibt Antworten zum „Älterwerden in Wesel“. Der nützliche Ratgeber ist ab sofort im Seniorenbüro (Herzogenring 34, 46483 Wesel), im Rathaus der Stadt Wesel (Flur vor dem Büro der Bürgermeisterin – Raum 104, Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel), in der Stadtinformation (Großer Markt 11, 46483 Wesel) sowie in vielen Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet – unter anderem im Mehrgenerationenhaus – kostenlos erhältlich. Bürgerinnen und Bürgern, die nicht mobil sind, wird der Seniorenratgeber bei Bedarf zugeschickt (weitere Informationen zum Versand bei Silke Esser vom Seniorenbüro der Stadt Wesel unter der Telefonnummer 0281/ 203-2790).



Auf 76 Seiten finden Interessierte in übersichtlicher Form Informationen zu den Themen „Beratungs- und Informationsstellen“, „Finanzielle Hilfen“, „Pflegeleistungen“, „Wohnen im Alter“, „Ambulante Hilfen“, „Aktiv im Alter“ und vielen weiteren Angeboten.

Highlight der neuen Auflage sind die Bilder im Seniorenratgeber: zwölf junggebliebene Weseler „Models“ nahmen an einem eintägigen Fotoshooting des Seniorenbüros der Stadt Wesel teil. Bei strahlendem Sonnenschein wurden im April von einer professionellen Fotografin fast zwei tausend Bilder geschossen. Eine Auswahl der Fotos ziert den neuen Seniorenratgeber.

Für die 8. Auflage wurden 3.000 Exemplare gedruckt. Die Informationsbroschüre ist werbefinanziert.