Schadstoffe mobil im Oktober In Moers

Moers. Ob beim Putzen, Renovieren oder Werkeln: In den Moerser Haushalten und Gärten kommen täglich giftige und schädliche Stoffe zum Einsatz. Oftmals bleiben nach der Arbeit Reste übrig, die jedoch keinesfalls in die Abfalltonne oder in die Kanalisation gehören. Aus diesem Grund gibt es in Moers das Schadstoffmobil, das an 30 Tagen im Jahr zu den Bürgern kommt. Einmal im Monat macht es Halt am Kreislaufwirtschaftshof der ENNI Stadt & Service (ENNI) am Jostenhof. Einmal im Quartal kommt es außerdem zu acht über das Stadtgebiet verteilten Standorten. „Im Oktober ist das Schadstoffmobil in Meerbeck und Scherpenberg“, informierte jetzt ENNI-Abfallberaterin Claudia Jaeckel. „Am 31. Oktober kommen wir von 12:30 bis 15 Uhr zum Marktplatz in Meerbeck und von 16 bis 18:30 Uhr zum Karlsplatz in Scherpenberg. Am 05. Oktober können Bürger Schadstoffe von 7 Uhr bis 14 Uhr am Jostenhof abliefern.“



Die Moerser Bürger nehmen die mobile Schadstoffsammlung ger-ne als Serviceleistung an. Denn hier können sie Pflanzenschutzmittel, Säuren und Laugen, Spraydosen oder beispielsweise die Lackreste und Lösungsmittel der letzten Wohnungsrenovierung kostenlos abliefern. Ausnahme: wasserlösliche und lösemittelfreie Dispersionsfarben. „Da die meist ausgetrockneten Farbreste nicht schadstoffhaltig sind, müssen sie über den Restabfall entsorgt werden“, so Jaeckel. „Die leeren Behälter gehören dabei in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne.“



Am Schadstoffmobil nehmen zwei Chemiefachkräfte die giftigen Stoffe in Empfang. Sie sortieren sie vor und verpacken sie sicher in Stahlkisten und Fässer. Die Statistik zeigt: Jährlich sammelt das Schadstoffmobil mehrere hundert Liter Lacke, Lösungs- und Holz-schutzmittel ein. Dabei bittet die Abfallexpertin zu beachten: „Die Fahrzeugkapazitäten lassen pro Kunde nicht mehr als 30 Liter je Schadstoff zu.“ Die Moerser werden gebeten, die Schadstoffe möglichst im Originalbehälter, verschlossen und persönlich abzu-geben. „Auf keinen Fall sollten sie einfach an der Haltstelle abge-stellt werden. Dort könnten sie in die Hände von Kindern gelangen und zu einer großen Gefahr werden“, warnt Jaeckel. Übrigens: Altöle und Autobatterien müssen Bürger über den Fachhandel entsorgen, der zur Rücknahme gesetzlich verpflichtet ist.



Alle Einsatztage und -zeiten des Schadstoffmobils stehen auch im Abfallkalender. Fragen beantwortet die ENNI unter der kostenlo-sen Service-Hotline 0800 222 1040.