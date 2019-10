RB 31: Ersatzverkehr Aufgrund von Bauarbeiten der DB NEtZ AG Zwischen Xanten und Duisburg Hbf

Niederrhein. Aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG kommt es vom 20. bis 25. Oktober auf der Linie RB 31 „Der Niederrheiner“ in beiden Richtungen zwischen Xanten und Moers bzw. Duisburg Hbf zu einzelnen Zugausfällen und geänderten Fahrtzeiten. Die NordWestBahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Im Detail sind folgende Verbindungen betroffen:



Von Xanten nach Duisburg Hbf

Vom 20. bis 22. Oktober entfallen die regulären Verbindungen um 22:01 und 23:01 Uhr zwischen Xanten und Moers. Die ausfallenden Verbindungen werden durch Busse ersetzt. Die Abfahrt erfolgt in Xanten um 21:28 bzw. 22:28 Uhr und somit 33 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. Die Ankunft in Moers erfolgt um 22:20 bzw. 23:20 Uhr und somit 7 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. Weiter wird am Sonntag, Montag und Dienstag um 23:28 Uhr ein zusätzlicher Bus ab Xanten nach Duisburg Hbf eingesetzt. Die Ankunft in Duisburg Hbf erfolgt um 01:04 Uhr.

Die Fahrgäste beachten bitte am 24. und 25. Oktober die frühere Abfahrt des Zuges der regulären Verbindung um 04:58 Uhr zwischen Xanten und Rheinberg. Die Abfahrt erfolgt in Xanten um 04:46 Uhr und somit 12 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. Die Ankunft und Abfahrt in Rheinberg erfolgt um 05:04 Uhr und somit 13 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung.

Am 23. und 24. Oktober kommt es zwischen Moers und Duisburg Hbf zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten der regulären Verbindungen um 22:38 und 23:28 Uhr. Die Ankunft und Abfahrt in Moers erfolgt um 22:42 Uhr und 23:42 Uhr und somit 14 Minuten später als die reguläre Zugverbindung. Die Ankunft in Duisburg erfolgt um 23:03 Uhr und 00:03 Uhr und somit 17 Minuten später als die reguläre Zugverbindung.



Von Duisburg Hbf nach Xanten

Vom 20. bis 22. Oktober entfallen die regulären Verbindungen um 22:28 und 23:28 Uhr zwischen Moers und Xanten. Die ausfallenden Verbindungen werden durch Busse ersetzt. Die Abfahrt erfolgt in Moers um 22:35 bzw. 23:35 Uhr und somit 7 Minuten später als die reguläre Zugverbindung. Die Ankunft in Xanten erfolgt um 23:28 bzw. 00:28 Uhr und somit 33 Minuten später als die reguläre Zugverbindung.

Die Fahrgäste beachten bitte vom 21. bis 23. Oktober die spätere Abfahrt des Zuges der regulären Verbindung um 00:37 Uhr zwischen Rheinberg und Xanten. Die Abfahrt erfolgt in Rheinberg um 00:52 Uhr und somit 15 Minuten später als die reguläre Zugverbindung. Die Ankunft in Xanten erfolgt um 01:10 Uhr und somit 15 Minuten später als die reguläre Zugverbindung.



Halt der Ersatzbusse:

Xanten Haltestelle „Xanten Bf“

Alpen Haltestelle auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof

Millingen Haltestelle „Millingen Bf“

Rheinberg (Rheinl) Haltestelle „Rheinberg Bf“

Moers Haltestelle „Moers Bf“, Bussteig 5 C

Trompet Haltestelle „Trompet Bf“

Rumeln Haltestelle „Rumeln Bf“

Rheinhausen Haltestelle „Rheinhausen Bf“

Duisburg Hbf Haltestelle „Hbf Osteingang“



Die NordWestBahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) zu melden.

Der Ersatzfahrplan ist in den Online-Fahrplanauskünften (www.bahn.de; mobil.vrr.de) abrufbar und auf der Website der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de im Bereich Baumaßnahmen verfügbar.