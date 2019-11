Praxisstunde eCarSharing mit Xantens neuer Klimamanagerin

Xanten. Seit 2016 verwaltet die Stadt Xanten zwei Elektro-Autos der Firma innogy, die sowohl Verwaltungsmitarbeitern als auch den Bürgerinnen und Bürgern am Wochenende zur Verfügung stehen. " Als neue Klimamanagerin der Stadt Xanten liegt es mir am Herzen dieses Angebot mehr publik zu machen", so Lisa Heider. Das Carsharing-Modell und die Nutzung eines Elektro-Fahrzeuges sind für viele Menschen neu und führen verständlicherweise zu Berührungsängsten. Auch Lisa Heider kannte dieses Angebot nur aus Großstädten oder aus dem Fernsehen. Doch gerade in ländlich-geprägten Regionen, in denen das ÖPNV-Netz oft wenig zufriedenstellend ist, und in kleineren Gemeinden, in denen nachbarschaftliche Solidarität noch wichtig erscheint, ist es sinnvoll sich Fahrzeuge zu teilen.



Dass die Fahrzeuge der Stadt Xanten elektrisch sind, liegt an den Zielen einer klimafreundlichen Stadt, die ihrem Namen als Luftkurort gerecht bleiben will. Zur Zukunftsmobilität gehören regenerative Antriebstechniken und Mut zur Veränderung. "Ich möchte Ihnen gerne zeigen, dass diese Veränderung Spaß macht, Komfort bedeutet und kostengünstig ist", betont Heider. Hierzu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen zu einer Informationsveranstaltung am 5.12.2019 , bei der das eCarSharing vorgestellt und Fragen beantwortet werden. Es besteht auch die Möglichkeit des Probefahrens.

Treffen ist um 17:30 Uhr am Haupteingang vom Rathaus. Um Anmeldung wird gebeten unter 02801/772-197 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Weitere Praxisstunden sind geplant und Terminwünsche werden berücksichtigt.