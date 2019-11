Kreis Kleve. Am 20. November finden in diesem Jahr die Schulkreismeisterschaften im Schach im Uedemer Bürgerhaus und zusätzlich in der früheren Hanns Dieter Hüsch Verbundschule, jetzt Waldorfschule, statt. Es haben sich insgesamt 73 Schulmannschaften angemeldet, das sind noch zehn mehr als im Rekordjahr 2018. Und für diese vielen Mannschaften reicht das Bürgerhaus nicht aus. Deshalb wird die Wettkampfklasse II in der Waldorfschule spielen. Um 10.00 Uhr beginnen die Schachpartien in den Wettkampfklassen I bis V, um 14.30 Uhr wird die Siegerehrung stattfinden. Die Siegermannschaft der Grundschulen darf sich über den Wanderpokal des Landrats freuen, den seit acht Jahren die Brüder-Grimm-Grundschule aus Issum erfolgreich verteidigt hat.



Spannende Schachpartien erwarten die Besucher in diesem Jahr. Teilnehmen werden Mannschaften des Friedrich-Spee Gymnasiums Geldern, des Städtischen Gymnasiums Goch, des Collegium Augustinianum Gaesdonck, des Willibrord Gymnasiums Emmerich am Rhein, des Jan Joest Gymnasiums Kalkar, der Sekundarschule Straelen, der Gesamtschule Mittelkreis Goch, der Karl Kisters Realschule Kleve-Kellen, der Euregio-Realschule Kranenburg, des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums Kleve und der Joseph-Beuys Gesamtschule Kleve. In der Wettkampfklasse V treten Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier der Brüder-Grimm-Schule Issum, der Petrus-Canisius-Schule Weeze, der St. Georg Schule Goch, der Geschwister-Devries Grundschule Uedem, der St. Markus Schule Bedburg-Hau und der Leegmeer Schule Emmerich am Rhein gegeneinander an. Die Kreismeister in den Wettkampfklassen II bis V qualifizieren sich für die Landesmeisterschaft im Frühjahr 2020 im Castello Düsseldorf.



Tatkräftige Unterstützung bei der Organisation und Ausrichtung der Schachkreismeisterschaft der Schulen erhält der Kreis Kleve von Josef Schenk, Lars Günther und Heinz Aldenhoven vom Uedemer Schachclub. Auch die Sparkasse Rhein-Maas unterstützt die Schulsportveranstaltung. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind im Bürgerhaus Uedem und im Forum der Schule an der Meursfeldstraße 8 in Uedem herzlich willkommen.