Stadt Xanten vergibt erstes Gründerstipendium

Xanten. Das erste Gründerstipendium der Stadt Xanten erhält der 31-jährige Steuerberater Hendrik Will. Dies hat der Hauptausschuss der Stadt Xanten in seiner Sitzung am 03.03.2022 beschlossen. Herr Will gründete im vergangenen Jahr seine Kanzlei, die Steuerberatung Will, mit Sitz an der Boxtelstr. 2 a. Die Geschäftsträume nutzt er gemeinsam mit der Rechtsanwaltskanzlei Sychla&Sychla in einer Bürogemeinschaft.

Hendrik Will stammt aus Xanten. Nach dem Abitur am Stiftsgymnasium 2010 folgte die Ausbildung zum Steuerfachangestellten, ein Studium in Steuerrecht an der FOM sowie die Fortbildung zum Steuerfachwirt. Im Frühjahr 2021 legte Herr Will sein Steuerberaterexamen vor der Steuerberaterkammer in Düsseldorf ab. Von 2010 bis 2021 arbeitete Herr Will im Angestelltenverhältnis für Steuerberatungskanzleien in Moers und in Wesel.



Auch gute Mitarbeiter wurden bereits gefunden und eingestellt. Zu Beginn startet die Kanzlei mit einem erfahrenen Bilanzbuchhalter, der vor allem die Bereiche Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung und Digitalisierung abdecken wird. Ferner wird eine Steuerfachangestellte beschäftigt. Für den August 2022 sucht die Kanzlei noch eine Auszubildende oder einen Auszubildenden für den Beruf des Steuerfachangestellten. „Gerne möchte ich zukünftig jungen Menschen die Ausbildung zum Steuerfachangestellten ermöglichen. Gerade in einem kleinen Team sind die Hierarchien flach. Das erlernte Wissen kann direkt angewendet werden. Die Ausbildung kann auch mit einem Studium kombiniert werden.“ so Hendrik Will.



Wofür Herr Will das Stipendium einsetzen wird, ist auch schon klar: „Es wird mir sehr bei der Kundenakquise helfen. Ich werde einen großen Teil des Stipendiums für Online-Marketing und Social-Media-Aktivitäten einsetzen.“

Auch Wirtschaftsförderer Christian Boßmann zeigt sich sehr zufrieden mit der Auswahl des ersten Stipendiaten. „Es kommt wohl nicht oft vor, dass ein Gründer direkt mit zwei Vollzeitstellen startet. Ich bin zuversichtlich, dass wir weitere Bewerbungen um ein Stipendium erhalten werden.“



Zum Gründerstipendium: Um Existenzgründer am Standort Xanten zu unterstützen, hat die Stadt Xanten ein Gründerstipendium aufgelegt. Dies hatte der Stadtrat in seiner Junisitzung 2021 beschlossen. Die Höhe des Stipendiums beträgt 250 € pro Monat und wird für ein Jahr gezahlt. So sollen Existenzgründer, insbesondere in der oftmals finanziell schwierigen Startphase, Unterstützung erfahren. Interessierte Gründerinnen und Gründer können sich um ein Stipendium bewerben. Weitere Informationen erhalten diese bei Wirtschaftsförderer Christian Boßmann, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Telefon 02801 / 772330.