Zuschuss für Photovoltaik-Anlagen

Moers. Von den knapp 2,5 Millionen Gebäudedächern im Gebiet des Regionalverbands Ruhr ist gut eine Million für eine solare Nutzung geeignet. Bisher gibt es in der Region allerdings erst ca. 50.000 Dächer mit Photovoltaik-Anlagen. Um die Zahl zu steigern, stellt der RVR nun Fördermittel im Rahmen einer Sonderaktion der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr zur Verfügung. Auch die Stadt Moers ist Teil der Initiative. Die ersten zehn Photovoltaik-Anlagen, die fristgerecht beantragt und installiert werden, erhalten einen Zuschuss von 300 Euro. „Wir hoffen, durch diesen kleinen Anreiz noch mehr Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer von dieser umweltfreundlichen Energiegewinnung zu überzeugen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, so Anika Siebert, Umweltplanerin Stadt Moers.



Erschließung des großen Solarpotentials

Im März war der Rollout der Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr gestartet. Der RVR hat das Projekt zusammen mit dem Handwerk Region Ruhr auf 21 Städte und Gemeinden erweitert. Hauptziel ist die Erschließung des großen Solarpotentials der Region. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind die Verstärkung von Klimaschutzmaßnahmen und der Umbau des Energiesystems dringender als je zuvor: Der neue Bericht des Weltklimarats bezeichnet den Klimawandel erstmals als eine eindeutige Gefahr für das Wohl der Menschheit. Die Ukraine-Krise zeigt zusätzlich die Bedeutung einer unabhängigen Energieerzeugung.



Unter www.solarmetropole.ruhrkann man überprüfen, ob das eigene Dach genug Sonneneinstrahlung erhält, damit sich eine Photovoltaik-Anlage rechnet.Alle Unterlagen zur Sonderaktion ‚Förderung von Photovoltaik-Anlagen‘können unter www.moers.de/de/stadtentwicklung/foerderung-von-photovoltaik-anlagen-im-rahmen-der-ausbau-initiative-solarmetropole-ruhr heruntergeladen werden. Rückfragen gerne an Anika Siebert: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 0 28 41/ 201-543.