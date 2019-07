Postbank zieht sich aus Neukirchen-Vluyn zurück

Neukirchen-Vluyn. Die Postbank zieht sich Mitte September mit ihrer Filiale aus Neukirchen-Vluyn zurück. Den dort angebotenen Service im Bereich Post- und Paketdienstleistungen überträgt die Postbank auf eine neue Partnerfiliale der Deutschen Post. Die Filiale in der Andreas-Bräm- Straße 8 öffnet daher letztmalig am Mittwoch, den 11. September 2019. Für die Kunden bedeutet dies zwar einen Wechsel von Standort und Ansprechpartnern, die Dienstleistungen der Post können sie aber wie gewohnt in Anspruch nehmen. Zu diesem Zweck plant die Deutsche Post die Eröffnung einer neuen Partnerfiliale in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standorts, und zwar in der Hochstraße 1. Die neue Partnerfiliale öffnet zum ersten Mal am Dienstag, den 10. September.qq Ihre Kunden informiert die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale der Deutschen Post und den nächstgelegenen Geldautomaten, an dem Postbank Kunden entgeltfrei Bargeld abheben können. Für beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite empfiehlt die Postbank die Filiale in Moers, Hopfenstraße 1e, oder die Postbank Finanzberatung, die auf Kundenwunsch auch bequem zu Hause berät.



Die nächste Möglichkeit zur kostenfreien Bargeldversorgung finden Kunden in der Inneboltstraße 101 (Shell), in Moers, Neuer Wall 12, (Deutsche Bank) oder in der Homberger Straße 2 (Commerzbank). Darüber hinaus bieten viele Supermärkte inzwischen das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Diesen Service finden Kunden in Neukirchen-Vluyn unter anderem in den Filialen von ALDI SÜD, Am Dreßlerhof 1, oder im toom Baumarkt, Inneboltstraße 99.



Mit über 10.000 Kontaktpunkten bietet die Postbank ihren Kunden nach wie vor eines der größten kostenlosen Bargeldversorgungsnetze in Deutschland. Dazu gehören die Filialen der Postbank, die Partnerfilialen der Deutschen Post, die SB-Filialen der Postbank und Deutschen Bank, die Geldautomaten der Cash Group-Partner sowie Shell Tankstellen.