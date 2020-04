Verbraucherzentrale NRW erweitert Angebot für Energieberatung- auch für Xantens Bürger

Xanten. Die Energieberatung bei der Stadt Xanten steht Ihnen ab sofort vermehrt telefonisch und per Video-Chat zur Verfügung. Akke Wilmes, unabhängiger Energieberater von der Verbraucherzentrale NRW, hat sein Angebot für uns aufgestockt, um gerade in den nächsten Wochen auf die veränderten Bedürfnisse der Verbraucher eingehen zu können. Viele Menschen sind derzeit deutlich mehr zu Hause, arbeiten vielfach im Homeoffice und der persönliche Kontakt untereinander ist stark eingeschränkt. Sich in dieser Zeit intensiver mit seiner Immobilie zu beschäftigen, liegt daher auf der Hand. Um dem Zuwachs an Anfragen in Xanten gerecht zu werden, beantwortet der Energieexperte beispielsweise Fragen rund um die Themen Energieeinsparung, Dämmung, Fenster- oder Heizungstausch, moderne Lichtlösungen sowie Photovoltaik ab sofort kostenfrei und neutral von montags bis freitags! Gerade Anfragen zu Fördermöglichkeiten bei energetischen Sanierungen, zu Elektromobilität oder Solarstrom können z.B. durch die Videochatberatung sehr gut online geklärt werden. Akke Wilmes ist telefonisch oder per Video-Beratung bequem von zu Hause zu erreichen. Unter 0281-47368415 können von Montags bis Freitags zwischen 9 und 17 Uhr Termine gebucht werden. Dies ist natürlich auch per Mail möglich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .



Was können Verbraucher jetzt in der Corona Zeit machen?

Gerade jetzt sind viele Verbraucher zu Hause. Es bietet sich die Möglichkeit intensiver über den eigenen Energieverbrauch und vorhandenen Einsparmöglichkeiten nachzudenken. Eine gute Möglichkeit liegt darin die Energieverbräuche zu erfassen. D.h. was wird über den Tag verbraucht? (Stromzähler, Gaszähler, Wasseruhrablesen). Sie können über eine Zeitspanne von10-14 Tagen jeweils morgens, mittags und abends den Verbrauch ablesen, und dabei notieren welche Geräte wann und wie lange genutzt werden (Wäschewaschen, Trocknen, Gartenarbeiten mit Strom, Baden, Duschen...etc.). Der Energieberater kann Ihnen anhand dieser Daten eine Einschätzung über den Handlungsbedarf geben.



Kann der Bürger aktiv sparen ohne zu investieren?

Ja sicherlich, beispielsweise indem Sie Ihre Heiztemperatur kontrollieren. Gerade jetzt, in der Übergangszeit, könnte man früher beginnen die Raumtemperatur zu senken und bei der Kleidung nicht so schnell in den Sommermodus wechseln. Richtig Lüften und die Dusch- und Waschgewohnheiten auf den Prüfstand stellen, hilft sicherlich auch. Die Bedienungsanleitung der häufig genutzten Geräte mal auf Ökoprogramme zu durchsuchen oder nicht notwendige Geräte per Schalter vom Netz zu nehmen, sind ebenfalls praktikabel. Auch die Zeitumstellung an der Heizung sollten Sie kontrollieren. Informationen finden Sie unter verbraucherzentrale.nrw/besser-heizen oder alt-bau-neu.de/kreis-wesel



Gibt es Dinge die nicht viel kosten und trotzdem Wirkung zeigen?

Steckerleisten zur Abschaltung von Multimedia und PC kann man nachrüsten. Zeitschaltuhren für Pumpen (Gartenteich) oder Geräte, die nachts nicht laufen müssen, einbauen. Es gibt smarte Steckdosen, die den Strom nur fließen lassen, wenn das Ladegerät Strom anfordert. Aktiviert werden diese dann per Hand oder per Zeitsteuerung. Wie das genau funktioniert erklärt Akke Wilmes Ihnen gerne persönlich. Gibt es überflüssige Geräte? Oft läuft da ein alter Kühlschrank im Keller, obwohl gerade keine Party geplant ist!



Was ist wenn meine Heizung jetzt kaputt geht?

Gerade im Bereich Heizung bietet sich die Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW an. Experten analysieren mit dem Verbraucher die Situation, helfen bei der Wahl der neuen Heizung und prüfen die aktuellen Förderbedingungen. Das geht kurzfristig. Wichtig ist, dass man von seinem Heizungsbauer schnell ein Angebot bekommt und den Antrag dann vor der Beauftragung bei den Fördermittelgebern einreicht. Meist schafft es der Heizungsbauer, die Heizung für ein paar Tage, bis zu Beschaffung von Ersatz, in einen Notbetrieb zu versetzen oder man muss sich kurzfristig um eine Notheizung kümmern. Bei bis zu 45% Bezuschussung lohnt es aber, sich vorher zu informieren.



Viele Bürger wollen auch Strom von der Sonne, bieten Sie da auch etwas an?

Ja, die Beratung zum Solarstrom wird online oder telefonisch gerne von Akke Wilmes durchgeführt. Hier spielt auch die Speicherung von Solarstrom und die Elektromobilität eine Rolle. Mit einer eigenen Software und dem Solarkataster bekommen Bürger hier umfassende und neutrale Informationen.