Moers. Das Magazin Focus empfiehlt in seinen Sonderheften zum Thema Gesundheit die besten Ärzte Deutschlands. In der neuesten Ausgabe ist Norbert Schürmann, Leiter der Klinik für Palliativmedizin und Schmerztherapie am St. Josef Krankenhaus, als einer der TOP-Mediziner ausgezeichnet worden. Diese jährliche Auszeichnung basiert auf Patientenbewertungen, Empfehlung von Schmerzexperten und der Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen.



Nachdem Norbert Schürmann sich bereits im Mai dieses Jahres das Focussiegel im Bereich Schmerzmedizin auf die Fahne schreiben konnte, nun die zweite Prämierung, dieses Mal im Bereich der Palliativmedizin.

„Das ist ein toller Erfolg für mich und mein Team. Die doppelte Auszeichnung zeigt eine Bestätigung unserer Arbeit“, freut sich Norbert Schürmann. Die Struktur der Klinik für Palliativmedizin und Schmerztherapie ist auf das individuelle Wohl der Patienten zugeschnitten. „Krebskranke Patienten können von unseren Ärzten sowohl ambulant als auch stationär behandelt werden“, erklärt der Palliativmediziner, „nicht jeder Patient kann zu Hause von seinen Angehörigen versorgt werden, diese Patienten nehmen wir zur Versorgung stationär auf.“ Für manche Patienten ist es dagegen sehr wichtig, dass sie noch in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Sie erhalten die palliativmedizinische Versorgung ambulant.



Die Palliativstation befindet sich im Haus Mariengarten mit Aussicht auf den krankenhauseigenen Park und bietet den Patienten eine besondere Atmosphäre, die nicht typisch für eine Krankenhausabteilung ist. Besonderen Wert wird auf die Integration der Familie des Patienten gelegt. So gibt es neben den Patientenzimmern in wohnlicher Atmosphäre ein Wohnzimmer mit angeschlossener Küche, das von den Patienten und Angehörigen genutzt werden kann. Die ebenerdige Palliativstation mit den Terrassen vor den Patientenzimmern mit Zugang zum Krankenhauspark erlauben auch bettlägerigen Patienten, die frische Luft zu genießen. Auch die Krankenkassen erkennen die Besonderheiten dieser Einrichtung an.



Die Patienten fühlen sich bei Norbert Schürmann und seinem Team sehr wohl und gut aufgehoben. „Wir versuchen, Patientenwünsche in der letzten Lebensphase zu erfüllen“, erzählt Norbert Schürmann, „auch, wenn es sich zum Beispiel um den Besuch eines Fußballspielers handelt.“ Die Aufnahme in die Ärzte-Bestenliste durch den Focus sieht der Palliativmediziner als eine Teamleistung der gesamten Palliativabteilung. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die dazu beigetragen haben.“