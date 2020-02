Clownerie im Altenwohnheim

Seit 17 Jahren gibt es den Verein „ROTE NASEN Deutschland e.V.“, seit 17 Jahren zaubern speziell geschulte Künstlerinnen und Künstler ein Lächeln in die Gesichter von pflege-bedürftigen und kranken Menschen, ob jung oder alt. Mit ihren humorvollen und feinfühligen Clownvisiten tragen sie zur geistigen Ermunterung und Stärkung bei. Die zwischen der BKK der Deutschen Bank und dem Verein bestehende Kooperation ermöglicht, dass nun auch die Bewohner des St. Thekla Altenwohnheims in Rheinberg durch den monatlichen Besuch von Frieda und Locke eine wunderbare Abwechslung in ihrem Tagesablauf bekommen. „Die Kosten für die Besuche der beiden Clowns Frieda und Locke trägt die BKK Deutsche Bank AG“, erläutert Jan Wriggers, Vorstand der BKK. „wir sehen das als einen wichtigen Ansatz für Nachhaltigkeit und Stabilität im System Mensch – Pflege.“



„Wir sind sehr glücklich über diese Zusammenarbeit“, so Pflegedienstleiter Lutz Langer, „und sprechen der BKK Deutsche Bank ein großes Dankeschön aus.“ Lutz Langer ist auch derjenige, der den Kontakt zwischen den Altenwohnheim und BKK hergestellt hat. Regel-mäßige Clownvisiten sorgen seitdem für eine gute und wohltuende Stimmung. Die Bewohner sind glücklich und strahlen das aus. Auch das Pflegepersonal freut sich auf die Clownerie und genießt die willkommene Abwechslung.

Gleich bei ihrem ersten Besuch zogen Frieda, die im wirklichen Leben Katharina Möhlen heißt, und Locke (Klaus Renzel) durch die Flure, ihre heitere Musik war überall zu hören. Die Verrücktheit der Clowns hilft dabei, die Dinge von einer anderen Seite zu betrachten. „Die Bewohner sind begeistert und fragen direkt nach dem Besuch, wann die beiden wie-derkommen“, so Einrichtungsleitung Ute Elsner erfreut.