Symptome während der Corona-Krise nicht verschleppen

Moers. Auch in Zeiten von Corona brechen sich Menschen Arme und Beine oder erleiden organische und andere Beschwerden, trauen sich aber nicht, medizinische Hilfe aufzusuchen. Bei einer Telefonsprechstunde beantworten die Chefärzte und eine Sektionsleiterin des Krankenhauses Bethanien am kommenden Dienstag (7.4.) von 15 bis 16 Uhr Fragen zu allen Krankheitssymptomen jenseits von Corona, die der Abklärung durch einen Mediziner oder eine Medizinerin bedürfen. „Wegen der derzeitigen Corona-Pandemie zögern viele Menschen, mit anderen Beschwerden einen Arzt aufzusuchen, weil sie beispielsweise Krankenhäuser aus Angst vor einer Infektion meiden oder weil sie das Gesundheitssystem nicht zusätzlich belasten wollen. Das kann gefährlich werden“, mahnt Dr. Christoph Chylarecki, Ärztlicher Direktor. Wer Beschwerden habe, müsse auch in Corona-Zeiten unbedingt schnellstmöglich zum niedergelassenen Arzt oder in die Notaufnahme des Krankenhauses gehen.



„Hinter harmlos erscheinenden Beschwerden können sich ernste Krankheiten verbergen, deren Behandlung auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden darf“, betont der Ärztliche Direktor. „Wir haben trotz Corona-Krise Kapazitäten, auch andere Krankheiten zu behandeln und wir können durch eine klare Isolation der Patientinnen und Patienten das Ansteckungsrisiko äußerst gering halten.“ Aus Angst vor einer eventuellen Infektion solle niemand die dringende und vielleicht lebensrettende Behandlung von Krankheiten aufschieben.



Tatsächlich machen Ärztinnen und Ärzte in Praxen und Krankenhäusern derzeit die Erfahrung, dass sich Menschen in der Corona-Krise scheuen, einen Arzt aufzusuchen oder Notarzt zu rufen, wenn sie Beschwerden haben, die auf andere Erkrankungen als Covid-19 hindeuten. „Wir sind darüber sehr besorgt und fürchten, dass Menschen durch falsche Zurückhaltung ernsthaften gesundheitlichen Schaden erleiden können. Mit der Telefonsprechstunde möchten wir verunsicherten Menschen kurzfristig die Möglichkeit geben, sich an uns zu wenden und ihre Fragen beantworten“, so Dr. Christoph Chylarecki. Die Chefärzte im Bethanien möchten die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, auch in schwierigen Zeiten auf sich und ihre Gesundheit gut zu achten.



Wie der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Bethanien betont, dürfe die Sorge, sich im Krankenhaus mit dem Corona-Virus infizieren zu können, nicht größeres Gewicht als die Behandlung von Erkrankungen bekommen; sowohl die an dem Virus erkrankten Menschen als auch das Personal der Corona-Stationen sind strikt vom übrigen Krankenhaus getrennt – und zwar sowohl räumlich als auch organisatorisch. „Durch wochenlange Voraussicht war es dem Krankenhaus möglich, eine strikte Isolation zwischen Patientengruppen zu ermöglichen“, betont der Ärztliche Direktor. Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion werden schon vor dem Betreten des Krankenhauses streng von Menschen mit anderen Beschwerden getrennt. Dringenden Therapien und Operationen laufen im Krankenhaus selbstverständlich normal weiter. „Es sind nur die Behandlungen und Operationen verschoben worden, die warten können“, unterstreicht Dr. Christoph Chylarecki. Außerdem sei das Krankenhaus nach wie vor für Besucherinnen und Besucher geschlossen – eine Sicherheitsmaßnahme, die die Einschleppung des Virus ins Krankenhaus verhindern soll.



Bei der Telefonsprechstunde am Dienstag (7.4.) zwischen 15 und 16 Uhr können alle Menschen direkt zu den Chefärzten und ggf. deren Vertretern der jeweiligen Abteilung Kontakt aufnehmen. Die Chefärzte beantworten alle Fragen zu Beschwerden, die sich nicht auf das Corona-Virus beziehen.



INFO

Telefonsprechstunde am Di, 7.4. von 15-16 Uhr mit den Chefärzten im Bethanien:

Gastroenterologie, Prof. Dr. Ralf Kubitz, Tel. 02841/200 205-31

Kardiologie, Prof. Dr. Stefan Möhlenkamp, Tel. 02841/200 205-32

Lungenheilkunde, Dr. Thomas Voshaar, Tel. 02841/200 205-33

Nephrologie, Dr. Wolfgang Groß, Tel. 02841/200 205-34

Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Hans-Reiner Zachert, Tel. 02841/200 205-35

Unfallchirurgie, Dr. Christoph Chylarecki, Tel. 02841/200 205-36

Gefäßchirurgie, Prof. Dr. Bruno Geier, Tel. 02841/200 205-37

Thoraxchirurgie, Dr. Thomas Krbek, Tel. 02841/200 205-38

Proktologie, Dr. Caterina Schulte-Eversum, Tel. 02841/200 205-40

Gynäkologie & Geburtshilfe, Dr. Peter Tönnies, Tel. 02841/200 205-41

Kinderheilkunde, Dr. Michael Wallot, Tel. 02841/200 205-42

Radiologie, Dr. Derk Veelken, Tel. 02841/200 205-43

Anästhesie, Dr. Sebastian Daehnke, Tel. 02841/200 205-44

