Freie Bürgerliste Moers kritisiert Schliiießung des Abstrichzentums

„Angesichts der vermehrten Coronainfektionen in Moers und der Forderung von Dr. Voshaar auf Erhalt des Abstrichzentrums kann man die Forderung vom Bürgermeister Fleischhauer nur unterstützen“, erklärt aktuell Paul Süßer, Fraktionsvorsitzender der „Freie Bürgerliste Moers (FBM)“ zu den Planungen, dass Abstrichzentrum für Corona-Tests am Krankenhaus Bethanien durch den Kreis Wesel zu schließen. Süßer verweist dabei auch auf die während der Pandemie gemachten Erfahrungen, wie schnell Hotspots mit Coronainfizierten, wie z.B. am Anfang der Kreis Heinsberg und jetzt um Gütersloh, entstehen können.