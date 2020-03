Regionales

Goch. Das Ordnungsamt der Stadt Goch ist aktuell und bis auf weiteres deutlich länger erreichbar als gewohnt. Montags, dienstags, donnerstags und freitags ist es von 6 bis 21 Uhr, mittwochs und auch samstags von 6 bis 18 Uhr besetzt. Damit reagiert die Stadt Goch auf die stark gestiegene Arbeitsbelastung durch die Corona-Krise.



Viele Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Institutionen und Organisationen wenden sich in diesen Tagen mit Detailfragen zu den aktuell geltenden Regelungen an das Ordnungsamt. Um diese bewältigen zu können arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit in Schichten. Zudem wird das Ordnungsamts-Personal kurzfristig und bis auf weiteres auf 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdoppelt. Diese zusätzlichen Arbeitskräfte versehen gewöhnlich in anderen Fachbereichen und Abteilungen der Stadt Goch ihren Dienst und verstärken das Ordnungsamt jetzt so lange es nötig ist.



Telefonisch ist das Ordnungsamt unter der zentralen Rufnummer 0 28 23 / 320-222 sowie per Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichbar. Die Stadt Goch bittet darum zu beachten, dass das Ordnungsamt allerdings keine medizinischen Aussagen zum Corona-Virus machen kann. Hierzu wenden sich Bürgerinnen und Bürger bitte an ihren Hausarzt, an das Coronavirus-Bürgertelefon des Landes NRW unter 02 11 / 9119-1001 oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116-117.