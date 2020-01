Regionales

Dinslaken. Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen der Stadt Dinslaken zum Schuljahr 2020/21 findet im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 5. Februar statt. Die Anschreiben an die Erziehungsberechtigten sowie die Aufnahmeanträge werden in den kommenden Tagen über die Grundschulen verteilt.

Grundsätzlich ist es nur zulässig, die Aufnahme des Kindes an einer einzigen weiterführenden Schule zu beantragen (keine Doppelanmeldungen). Die Anmeldungen werden in den Sekretariaten der Schulen zu den festgelegten Zeiten entgegengenommen.

Zur Anmeldung sind der Aufnahmeantrag, das Familienstammbuch und das letzte Schulzeugnis (Original) zusammen mit der Schulformempfehlung mitzubringen. Grundsätzlich können die unten genannten Schulen innerhalb einer Schulform frei gewählt werden. Die Stadt Dinslaken behält sich als Schulträgerin jedoch schulorganisatorische Maßnahmen vor, wenn die Anmeldezahlen an den einzelnen Schulen stark differieren oder die Aufnahmekapazität der Schule überschritten wird.



Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der Schule, berücksichtigt die Schulleiterin oder der Schulleiter bei der Entscheidung über die Aufnahme in die Schule Härtefälle und zieht im Übrigen eines oder mehrere der folgenden Kriterien heran: q Geschwisterkinder / ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen / ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Muttersprache / in Gesamtschulen Berücksichtigung von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Leistungsfähigkeit (Leistungsheterogenität) / Schulwege / Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt besuchten Grundschule. Nur im Ausnahmefall wäre auch ein Losverfahren denkbar.



Es wird in allen Fällen empfohlen, die Anmeldung zur nächstgelegenen Schule der gewünschten Schulform vorzunehmen. Dies ist insbesondere für die Übernahme der Schülerfahrkosten bedeutsam, da die Fahrkosten nur für den Besuch zur nächstgelegenen Schule übernommen werden. Für die Übernahme der Schülerfahrkosten bei der Realschule, den Gymnasien sowie den Gesamtschulen muss die Entfernung zur nächstgelegenen Schule (Fußweg zwischen Wohnung und Schule) mehr als 3,5 km betragen. In der Sekundarstufe II gilt die Entfernungsgrenze von 5 km.



Diese Regelung gilt auch für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Nächstgelegene Schule im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung ist die Schule der gewählten Schulform, die mit dem geringsten Aufwand an Kosten und Zeit erreicht werden kann. Das Team der Dinslakener Stadtverwaltung gibt unter der Telefonnummer 02064-66543 gerne weitere Auskünfte.



Die Anmeldetage für die jeweiligen Schulen werden wie folgt festgelegt:

1. Gesamtschule Hiesfeld

Samstag, 01.02.2020, 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Montag, 03.02.2020, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Dienstag, 04.02.2020, 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Mittwoch, 05.02.2020, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr



2. Ernst-Barlach-Gesamtschule, Sekundarstufe I und II

Samstag, 01.02.2020, 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Montag, 03.02.2020, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Dienstag, 04.02.2020, 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Mittwoch, 05.02.2020, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr



3. Realschule im GHZ

Samstag, 01.02.2020, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Montag, 03.02.2020, 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag, 04.02.2020, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Mittwoch, 05.02.2020, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr



4. Gymnasien

Samstag, 01.02.2020, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Montag, 03.02.2020, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag, 04.02.2020, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 05.02.2020, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr



Für alle Schulen gilt, dass die abschließende Aufnahmeentscheidung frühestens Ende Februar 2020 erfolgt. In Dinslaken sind folgende weiterführende Schulen in Trägerschaft der Stadt Dinslaken vorhanden:



Gesamtschulen

Gesamtschule Hiesfeld

Kirchstraße 65 46539 Dinslaken Tel.: 66247



Ernst-Barlach-Gesamtschule

Scharnhorststraße 2 46535 Dinslaken Tel.: 41130



Die Schulen werden in gebundener Ganztagsform geführt.



Realschule

Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum

Kirchstraße 50 46539 Dinslaken Tel.: 48920



Die Schule wird in Halbtagsform geführt. Es wird jedoch an Tagen mit Nachmittagsunterricht eine pädagogische Übermittagsbetreuung angeboten. Zudem gibt es ergänzende Ganztagsangebote. Die Schule wird mittelfristig an den Standort der heutigen Sekundarschule im Volkspark verlagert. Im Schuljahr 2021/22 werden die Jahrgänge 5 bis 7 am Standort im Volkspark untergebracht sein. Somit ist von dem Umzug auch der Eingangsjahrgang des Schuljahres 2020/21 betroffen.



Gymnasien (Sekundarstufe I und II)

Theodor-Heuss-Gymnasium

Voerder Straße 30 46535 Dinslaken Tel.: 43990



Otto-Hahn-Gymnasium

Hagenstraße 12 46535 Dinslaken Tel.: 54050



Gymnasium im Gustav-Heinemann-Schulzentrum

Kirchstraße 63 46539 Dinslaken Tel.: 48910



Alle drei Gymnasien werden in Halbtagsform geführt. Es wird jedoch an Tagen mit Nachmittagsunterricht eine pädagogische Übermittagsbetreuung angeboten. Zudem gibt es ergänzende Ganztagsangebote.



