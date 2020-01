Regionales

Rees. „Singen verleiht Flügel“ – unter diesem Motto findet auch in diesem Jahr die Fortsetzung des erfolgreichen Gesangscoachings im Jugendhaus REMIX in Rees statt. Der Kurs wird von der professionellen Sängerin und Stimmtrainerin Angie Damschen von Vocalcoach Niederrhein aus Hamminkeln angeleitet und hat in der Vergangenheit bereits viele Teilnehmer in ihrer stimmlichen Entwicklung erfolgreich unterstützt.



Er beginnt am 29. Januar und findet immer (außer in den Ferien oder an Feiertagen) mittwochs von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Jugendhauses am Westring 2 statt. Das Gesangscoaching richtet sich an Jungs sowie Mädchen ab zehn Jahren, die Spaß am Singen in der Gruppe haben. Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht nötig. Während des Kurses haben die Teilnehmer die Möglichkeit in einer vertrauensvollen Atmosphäre ihre Gesangsstimmen auf gesunde Art zu trainieren sowie die richtigen Atemtechniken zu erlernen.



Das Projekt, das durch den BAG Musik Niederrhein-Nord e.V. gefördert wird, endet am 24. Juli 2020 mit dem Besuch eines Tonstudios. Hierbei können die Teilnehmer erste Erfahrungen bei der professionellen Aufnahme ihres Songs sammeln und erhalten zum Abschluss eine eigene CD.



Der Teilnehmerbeitrag für den gesamten Kurs beläuft sich auf 50 Euro pro Person, für den ersten Termin ist eine kostenlose Probeteilnahme möglich. Interessierte können sich beim Jugendhaus Remix telefonisch unter 02851-51178 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anmelden.