Regionales

Kleve. Die weiterführenden Schulen im Klever Stadtgebiet nehmen in der Zeit vom 31.01.2020 bis 07.02.2020 die Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern der vierten Grundschulklassen entgegen, die ab Beginn des Schuljahres 2020/21 eine weiterführende Schule besuchen werden. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, dazu die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch, das Halbjahreszeugnis 2019/20 mit der Grundschulempfehlung und den von der Grundschule ausgehändigten Anmeldeschein vorzulegen.



Der Schulträger ist laut Rechtsverordnung des Landes NRW verpflichtet, für einen Ausgleich der Schulen seines Bereichs untereinander zu sorgen. Daher ist grundsätzlich mit der Anmeldung keine Aufnahmeverpflichtung verbunden. Nach Abschluss der Anmeldephase wird im Einvernehmen mit dem Schulträger über den Anmeldewunsch endgültig entschieden.



Die Schulen nehmen die Anmeldungen an folgenden Terminen entgegen:

1. Gymnasien:

1.1 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Römerstraße 9, 47533 Kleve, Tel. 02821/72950

Freitag, 31.01.2020, 14.00 – 19.00 Uhr

Montag, 03.02.2020, 14.00 – 18.00 Uhr

Dienstag, 04.02.2020, 14.00 – 18.00 Uhr



1.2 Konrad-Adenauer-Gymnasium

Köstersweg 41, 47533 Kleve-Kellen, Tel. 02821/976010

Freitag, 31.01.2020, 08.00 – 14.00 Uhr

Montag, 03.02.2020 bis Donnerstag, 06.02.2020, 08.00 – 17.00 Uhr

Freitag, 07.02.2020, 08.00 – 14.00 Uhr



2. Realschule:

Karl Kisters Realschule

Lindenstraße 3a, 47533 Kleve, Tel. 02821/78123

Montag, 03.02.2020, 14.00 – 19.00 Uhr

Dienstag, 04.02.2020, 14.00 – 19.00 Uhr



3. Gesamtschulen:

3.1 Joseph Beuys Gesamtschule

Hoffmannallee 15, 47533 Kleve, Tel. 02821/75040 oder 02821/9977690

Freitag, 31.01.2020, 11.00 – 15.00 Uhr

Samstag, 01.02.2020, 09.00 – 12.00 Uhr

Montag, 03.02.2020 bis Freitag, 07.02.2020, 14.00 – 17.00 Uhr



3.2 Gesamtschule am Forstgarten

Eichenallee 1, 47533 Kleve, Tel. 02821/713960

Freitag, 31.01.2020, 11.00 – 17.00 Uhr,

Samstag, 01.02.2020, 10.00 – 12.00 Uhr

Montag, 03.02.2020, 14.00 – 18.00 Uhr, Dienstag, 04.02.2020, 14.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch, 05.02.2020, 14.00 – 17.00 Uhr, Donnerstag, 06.02.2020, 14.00 – 17.00 Uhr