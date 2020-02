Regionales

Geldern. Das Freiwilligen-Zentrum der Caritas sucht freiwillige Helferinnen und Helfer, die ein Gartenprojekt zusammen im Team aktiv mitgestalten wollen. Wenn Sie gerne Kräuter pflegen, Tomaten pflanzen und Kartoffeln in einem naturnahen, selbstbestellten Garten ernten wollen, dann sind Sie hier richtig. Ziel des neuen Projektes des VSR- Gewässerschutzes e.V. ist es, unter Anleitung mit einer festen Gruppe ehrenamtlich Engagierter einen ökologisch gedachten Garten zu planen, anzulegen und zu pflegen.



Als Freiwillige/ Freiwilliger brauchen Sie keine Vorkenntnisse - wünschenswert wäre aber die Lust am Gärtnern und das Interesse an naturnahen Gärten mit ökologischer Bewirtschaftung. Die Gruppe Ehrenamtlicher trifft sich jeden Dienstag in der Zeit von 13.00 -16.00 Uhr. Der Garten liegt auf dem Gelände des Vereins, Egmondstraße 5 in Geldern.

Über diese Tätigkeit und weitere Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements informiert Sabrina Klink im Caritas-Centrum Geldern gerne per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 02831-9102 300.