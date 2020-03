Regionales

Kleve. Zum Weltfrauentag macht sich Kleve stark für Frauenrechte! Am diesjährigen Weltfrauentag am 8.März ab 19 Uhr in der Klever Stadthalle informiert die Steuerungsgruppe Fairtrade Town über den fairen Handel und die Aktivitäten zur Stärkung der Frauenrechte und lädt alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kleve herzlich zu der Veranstaltung ein! Der Zonta Club Niederrhein fairteilt im Rahmen der Comedy-Veranstaltung fair gehandelte Rosen Im Stadthallenfoyer gibt es die Gelegenheit ins Gespräch zu kommen.



Im ostafrikanischen Blumensektor ist die Hälfte der Beschäftigten weiblich, oft sind die Frauen mit schlechten Arbeitsbedingungen konfrontiert. Mit dem Kauf von Fairtrade-Blumen werden die Frauen dabei unterstützt, in eine verbesserte Arbeitssituation eintreten zu können. Dazu gehört auch Mutterschutz und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.