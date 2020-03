Regionales

Rheinberg. Obwohl die Stadtbibliothek in Rheinberg die Türen geschlossen hat, stehen ihre digitalen Angebote weiterhin zur Verfügung. Mit der Onleihe Niederrhein (www.onleihe-niederrhein.de) stellt die Stadtbibliothek ein umfangreiches Angebot an E-Medien zur Verfügung, die zuhause heruntergeladen werden können, z. B. Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen.



Daneben gibt es seit diesem Jahr, ein stark erweitertes E-Learning-Angebot in den Bereichen Software, Programmierung, berufliche Weiterbildung, Freizeit, Gesundheit und Sprachen. Da die Bibliothek während ihrer Schließungszeit keine neuen Bibliotheksausweise ausstellen kann, bietet sie nun allen Rheinberger Bürgerinnen und Bürgern einen befristeten kostenlosen Zugang zu ihrem digitalen Angebot an.

Bürgermeister Frank Tatzel teilt mit: „Wir möchten die momentane Situation so erträglich wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger in Rheinberg gestalten. Ich hoffe, dass viele Interessierte das Angebot nutzen werden.“



Interessenten können eine Mail mit ihrem vollständigen Namen, der aktuellen Anschrift, dem Geburtsdatum, einer eMailadresse und einer Telefonnummer an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden. Auch eine telefonische Kontaktaufnahme in der Zeit von dienstags bis freitags, 10 bis 13 Uhr, unter der Rufnummer 02843 5122 ist möglich.



Die Interessenten werden für die Onleihe freigeschaltet und erhalten anschließend eine Benachrichtigung.

Für Rückfragen steht die Stadtbibliothek unter den oben genannten Kontaktdaten zur Verfügung.