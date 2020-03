Regionales

Kreis Kleve. Am heutigen Donnerstag, 26. März 2020, 13.00 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 179 laborchemisch bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 15 in Bedburg-Hau, 6 in Emmerich am Rhein, 21 in Geldern, 6 in Goch, 20 in Issum, 14 in Kalkar, 16 in Kerken, 16 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 8 in Kleve, 1 in Kranenburg, 17 in Rees, 3 in Rheurdt, 18 in Straelen, 2 in Uedem, 4 in Wachtendonk und 4 in Weeze. In Klärung befinden sich 8 Meldungen. Von den insgesamt 179 bestätigten Corona-Fällen ist 1 Person verstorben, 9 Personen befinden sich im Krankenhaus.



Derzeit befinden sich 770 Personen in vom Gesundheitsamt angeordneter häuslicher Quarantäne (Stand 26.03.2020, 9.30 Uhr). Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117.

Bitte lesen Sie die Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben ein Direktlink auf die Corona-Informationen. Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 02821 594-950 zu erreichen.