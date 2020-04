Xanten. Die Stadtbücherei Xanten hat mit Unterstützung der Sozialstiftung neue Bücher und Spiele für Kinder angeschafft, um in der aktuellen Lage einen kleinen Beitrag gegen aufkommende Langeweile zu leisten. Dabei wurden zur Unterstützung des örtlichen Einzelhandels sämtliche Bücher und Spiele in Xantener Geschäften gekauft. Der Vorstandsvorsitzende der Sozialstiftung, Bürgermeister Thomas Görtz, konnte sich persönlich von der attraktiven Auswahl überzeugen, die seitens der Büchereileitung Frau Nicole Peeters zusammengestellt wurde. Neben Bilderbüchern für die ganz Kleinen finden sich auch Gesellschaftsspiele, Lese- und Hörbücher sowie DVDs in dem zusätzlichen Medienpaket. Auch wurde ein spezielles Paket für die Kinder in den städtischen Flüchtlingsunterkünften gepackt. „Ich freue mich, dass wir als Sozialstiftung gerade in diesen für Kinder, Eltern und Geschäftswelt schwierigen Zeiten mit dieser Aktion gleich zwei positive Impulse setzen können. Zum einen unterstützen wir die Stadtbücherei mit ihrem Medienbestand zur weiteren Förderung der Lesekompetenz unserer Kinder insbesondere bei aktuell geschlossenen Schulen und Kitas und zum anderen können wir den städtischen Einzelhandel mit einem Auftragsvolumen von immerhin 4.000,-€ stärken.“ unterstrich Vorstandsvorsitzender Görtz.



Ab Donnerstag, den 09. April bietet die Stadtbücherei einen Medien to go Service an. Wie das funktioniert?

Interessierte reservieren per E-Mail an unter Angabe von Lesernummer und Titel oder direkt über unseren Bibliothekskatalog (OPAC) ihre gewünschten Medien. Für die OPAC Reservierung benötigt man die Lesernummer und ihr Kennwort, das ist Geburtsdatum in Form TT.MM.JJJJ (die Punkte dazwischen nicht vergessen).

Das Büchereiteam sucht die Medien für die Leser heraus und packt sie in einen umweltfreundlichen Jute-Stoffbeutel. Die Medien können leider nicht am Tag der Bestellung, sondern erst am darauffolgenden Ausgabetag abgeholt werden.

Ausgabetage sind Dienstag, Donnerstag und Samstag in der Zeit von 9:00-13:00 Uhr.

Die Ausgabe erfolgt aus hygienischen Gründen zum Infektionsschutz am Seitenfenster der Stadtbücherei.