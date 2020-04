Regionales

Kamp-Lintfort. Nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die Neugestaltung des Rathausplatzes in Kamp-Lintfort, hatten zu einer vorübergehenden Schließung des cari-treffs geführt. Jetzt kann der Second-Hand-Laden wieder an den Start gehen.

Die Öffnungszeiten sind aufgrund der aktuellen Situation angepasst:

Dienstag 8 – 12 Uhr, Mittwoch 10 – 12 Uhr, Freitag 10 – 12 Uhr.

„Jacke wie Hose“, der Second-Hand-Laden im cari-treff, bietet passend zur Jahreszeit sein Sortiment gut sortiert und zu kleinen Preisen an. Auch Kleiderspenden werden zu den Öffnungszeiten gerne entgegengenommen! „Jacke wie Hose“ hat sich nun über das gesamte Ladenlokal ausgeweitet, da das Café zum jetzigen Zeitpunkt noch geschlossen bleiben muss. Übersichtlich und mit viel Raum für den Einkauf, können die Kunden nach Frühlings- und Sommermode stöbern und sind herzlich willkommen.