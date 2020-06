Regionales

Rheinberg. Die Stadtbibliothek beteiligt sich seit einigen Jahren am Juniorleseclub, einem Leseförderprojekt. Das Projekt des Kultursekretariats Gütersloh, das vom Land NRW gefördert wird, wurde weiterentwickelt und in diesem Jahr startet die Bibliothek mit einem neuen Konzept. Der bisherige Juniorleseclub richtete sich ausschließlich an Grundschüler/innen. Der neue Sommerleseclub ist nun altersübergreifend und setzt auf Kreativität, Teamwork und Kommunikation. Jeder – egal welchen Alters - kann mitmachen und sich anmelden.



Leser/-innen können alleine oder als Team mit bis zu 5 Personen am Sommerleseclub teilnehmen. Lesen wird so zu einer gemeinsamen Aktivität von Freunden & Familien von Jung bis Alt. In einem Team-Logbuch sammeln die Team-Mitglieder oder Einzelleser/-innen über die Sommerferien gelesene Bücher oder Hörbücher oder nehmen an einer Aktion der Stadtbibliothek teil. Die Leser/-innen werden dazu motiviert, sich mit dem Gelesenen auf kreative Art und Weise auseinanderzusetzen und ein Logbuch zu gestalten, analog oder digital.

Eine erfolgreiche Teilnahme wird nach den Sommerferien mit einer Urkunde gewürdigt. Geplant ist eine Abschlussfeier, bei der die Urkunde überreicht wird und auch eine Oskar-Prämierung für das kreativste Logbuch, den coolsten Teamnamen und den tollsten Leseplatz stattfindet. Aufgrund der noch andauernden Corona-Lage wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, ob und wie diese Abschlussfeier stattfinden kann und darf.

Eine Anmeldung zum neuen Sommerleseclub ist online möglich über www.sommerleseclub.de oder in der Stadtbibliothek ab dem 23.6.2020 zu den gewohnten Öffnungszeiten. Anmeldeflyer liegen u.a. in der Bibliothek aus. Teams sollten sich für die Anmeldung vorher einen Teamnamen überlegen.